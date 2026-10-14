Kanpur News: राम, सीता का वन गमन देख दर्शकों की छलक आए आंसू

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सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने का आग्रह करते हैं। आगे गंगा पार जाने के लिए केवट प्रसंग और निषादराज द्वारा भगवान राम को सम्मानपूर्वक ठहराने का मंचन किया गया। निषादराज उन्हें कुश का आसन और कंदमूल फल आदि देते हैं। धरीपुरवा की रामलीला में ताड़का वध, अहिल्या उद्धार तथा रावण-बाणासुर संवाद का मंचन हुआ। अर्मापुर इस्टेट की लीला में सीता जन्म, विश्वामित्र याचना, ताड़का वध और अहिल्या उद्धार ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कृष्णानगर की रामलीला में राम वन गमन का मंचन हुआ। बड़ा सेंट्रल पार्क शास्त्रीनगर में जनक प्रतिज्ञा, रावण-बाणासुर संवाद, जनक विलाप, धनुष भंग और परशुराम-लक्ष्मण संवाद हुए, जबकि छोटा सेंटर पार्क में अहिल्या उद्धार और पुष्प वाटिका की लीला हुई। शास्त्रीनगर के जवाहर पार्क में लक्ष्मण-परशुराम संवाद का मंचन किया गया। साकेत नवयुवक मंडल की ओर से रामलीला मैदान साकेतनगर में मुनि याचना, ताड़का वध और अहिल्या उद्धार का मंचन हुआ। इस दौरान समिति के सुरेश चंद्र मिश्रा, विक्रम सिंह चौहान, अभिषेक अवस्थी मौजूद रहे।राम की निकली बरात, अयोध्या में उत्सवपरेड की रामलीला में मंगलवार को श्रीराम बरात, सीता-राम विवाह और अयोध्या में उत्सव का मंचन किया गया। रामलीला भवन से शोभायात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां आरती के बाद लीला शुरू हुई। श्रीराम बरातियों के साथ जनकपुर पहुंचे। राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न घोड़े पर सवार रहे। जनकपुरवासियों ने द्वारचार कर मंगल गीत गाए। विवाह के बाद माता सीता डोली में ससुराल रवाना हुईं। वहीं रेल बाजार की रामलीला में संध्या वंदन, पेटू राजा और रावण-बाणासुर संवाद का मंचन किया गया।रामलीला में आज (शाम सात से 12 बजे)