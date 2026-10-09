फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Teacher jumps from third floor of a school in Beckanganj; in critical condition.

Kanpur News: बेकनगंज के स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदी शिक्षिका, गंभीर

Fri, 09 Oct 2026 02:49 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Teacher jumps from third floor of a school in Beckanganj; in critical condition.
कानपुर। बेकनगंज स्थित आयशा सिद्दीकी इंटर कॉलेज में गुरुवार दोपहर शिक्षिका ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तेज आवाज सुनकर स्कूल प्रबंधन और शिक्षक मौके पर पहुंचे तो वह परिसर में गंभीर हालत में पड़ी मिलीं। पुलिस ने उन्हें उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना से कुछ घंटे पहले ही वह हैलट से बिना बताए निकलकर बेकनगंज थाने पहुंची थीं।
विज्ञापन

तलाक महल निवासी सुमैला (42) करीब 15 वर्षों से कॉलेज में अंग्रेजी विषय की शिक्षिका हैं। वह कक्षा चार से छह तक के बच्चों को पढ़ाती हैं। प्रधानाचार्य नाजिश सिद्दीकी ने बताया कि सुमैला की मां मानसिक रूप से बीमार हैं। पिता की मौत के बाद घर में मां-बेटी ही रहती हैं। मां की देखभाल के कारण सुमैला ने शादी नहीं की।
विज्ञापन

शनिवार को तबीयत खराब होने की बात कहकर सुमैला हाफ टाइम में स्कूल से घर चली गई थीं। उसी शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते समय वह अचानक बेहोश हो गईं। परिजन उन्हें हैलट अस्पताल ले गए, जहां आईसीयू में उनका इलाज चला। बुधवार को हालत में सुधार होने पर उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

गुरुवार सुबह वह बिना बताए अस्पताल से निकलकर बेकनगंज थाने पहुंचीं। इंस्पेक्टर मतीन खान के मुताबिक, वह बाजार में अकेली घूम रही थीं। लोगों ने उन्हें हाथ में विगो लगा देखकर थाने पहुंचाया था। पुलिस ने महिला सिपाही के साथ उन्हें घर भेज दिया। कुछ देर बाद वह घर से निकलकर स्कूल पहुंच गईं। स्कूल में छमाही परीक्षाएं चल रही हैं। दोपहर करीब 1:30 बजे सुमैला सीधे तीसरी मंजिल पर पहुंचीं और वहां से छलांग लगा दी। तेज आवाज सुनकर शिक्षक और बच्चे नीचे पहुंचे तो वह घायल अवस्था में मिलीं। सीसी कैमरे की फुटेज में वह अकेले स्कूल की ओर जाती दिखाई दे रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed