कानपुर में स्वाइन फ्लू की दस्तक: शहर में मिला एच1एन1 का पहला मरीज, अहिरवां निवासी युवक निजी अस्पताल में भर्ती

कानपुर में मंगलवार को स्वाइन फ्लू का पहला मरीज मिला। अहिरवां निवासी युवक कांशीराम अस्पताल में ओपीडी में बुखार का इलाज कराने पहुंचा था जहां डॉक्टरों ने स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण देख जांच कराई। रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। परिजन ने उसे एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया है। अहिरवां निवासी 22 वर्षीय युवक को चार दिन से बुखार आ रहा था।

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बुखार न उतरने पर परिजन सात सितंबर को उसे कांशीराम अस्पताल की ओपीडी ले गए। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पियूष मिश्रा ने बताया कि मरीज में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) जैसे लक्षण थे। इसलिए नमूना जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजा गया था। वहां से स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई। इस मरीज के संपर्क में रहे परिजनों सहित अन्य लोगों की भी स्वाइन फ्लू की जांच कराई जाएगी।