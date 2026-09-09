फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Swine flu arrives in Kanpur First H1N1 patient detected young man from Ahirwan admitted to a private hospital

कानपुर में स्वाइन फ्लू की दस्तक: शहर में मिला एच1एन1 का पहला मरीज, अहिरवां निवासी युवक निजी अस्पताल में भर्ती

Wed, 09 Sep 2026 01:14 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 09 Sep 2026 01:14 PM IST
सार

Kanpur News: अहिरवां निवासी 22 वर्षीय युवक में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग इलाके में फॉगिंग कराने और परिजनों की स्क्रीनिंग में जुट गया है।

विज्ञापन
Swine flu arrives in Kanpur First H1N1 patient detected young man from Ahirwan admitted to a private hospital
स्वाइन फ्लू - फोटो : amar ujala

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कानपुर में मंगलवार को स्वाइन फ्लू का पहला मरीज मिला। अहिरवां निवासी युवक कांशीराम अस्पताल में ओपीडी में बुखार का इलाज कराने पहुंचा था जहां डॉक्टरों ने स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण देख जांच कराई। रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। परिजन ने उसे एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया है। अहिरवां निवासी 22 वर्षीय युवक को चार दिन से बुखार आ रहा था।

विज्ञापन

बुखार न उतरने पर परिजन सात सितंबर को उसे कांशीराम अस्पताल की ओपीडी ले गए। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पियूष मिश्रा ने बताया कि मरीज में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) जैसे लक्षण थे। इसलिए नमूना जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजा गया था। वहां से स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई। इस मरीज के संपर्क में रहे परिजनों सहित अन्य लोगों की भी स्वाइन फ्लू की जांच कराई जाएगी।

विज्ञापन

सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है
मरीज के घर और आसपास एंटी लार्वा के छिड़काव के साथ ही फॉगिंग कराई जाएगी। इससे पहले यहां के निजी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के दो मरीजों का इलाज हुआ जिनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि ये दोनों मरीज दूसरे जिलों से इलाज कराने आए थे और उनकी जांच निजी पैथालॉजी में हुई थी। उधर, हैलट में स्वाइन फ्लू जैसे लक्षणों वाले चार अन्य मरीजों की स्वाइन फ्लू की जांच जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कराई गई, सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed