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काकादेव के देवकी चौराहे से हरी गर्ल्स हॉस्टल वाली सड़क का निरीक्षण किया। गर्ल्स हॉस्टल के पास तीन जगह पैच छूटे मिलने पर कारण बताया गया कि जल निगम ने लाइन जोड़ी है। दलदल होने के कारण सूखने के बाद ही पैचवर्क किया जा सकेगा। सर्वोदयनगर काॅलोनी में लोगों ने नाली जाम होने की शिकायत की तो उन्होंने टीम लगाकर सफाई कराने के निर्देश दिए। विजयनगर से अर्मापुर के बीच डिवाइडर के पास बेसहारा पशुओं का झुंड दिखने पर अभियान चलाकर उन्हें पकड़ने और कांजी हाउस भेजने के आदेश दिए। इस मौके पर जोनल अभियंता आरके सिंह,सहायक अभियंता तोताराम, विजय कुमार शुक्ला आदि उपस्थित रहे।

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कानपुर। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने शनिवार को शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। पांडुनगर पुलिया वाली सड़क पर मलबा देख पारा चढ़ गया। उन्हाेंने कहा कि इस मार्ग पर कई जगह मलबा पड़ा है। इससे लगता है कि सुपरवाइजर वार्ड का निरीक्षण नहीं करता है। उन्हाेंने आउटसोर्सिंग के सुपरवाइजर प्रशांत पाल के एक दिन के वेतन काटने का आदेश दिया।