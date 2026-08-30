कानपुर में चीनी के दाम गिरे, थोक में 57 और फुटकर में 60 रुपये किलो पहुंचा भाव

इससे पहले थोक बाजार में चीनी 59 रुपये प्रति किलो बिक रही थी। वहीं फुटकर बाजार में भी चीनी के दाम घटकर 60 रुपये प्रति किलो हो गए हैं, जबकि पहले उपभोक्ताओं को 65 रुपये प्रति किलो तक कीमत चुकानी पड़ रही थी।कारोबारियों के अनुसार करीब एक सप्ताह पहले चीनी के थोक भाव 66 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे। अब इसमें नौ रुपये प्रति किलो की कमी आई है। वहीं फुटकर बाजार में भी चीनी के दाम एक समय 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे।

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