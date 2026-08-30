कानपुर में चीनी के दाम गिरे, थोक में 57 और फुटकर में 60 रुपये किलो पहुंचा भाव
Kanpur News: शासन और जिला प्रशासन की ओर से जमाखोरों के खिलाफ की गई कार्रवाई का असर अब चीनी की कीमतों पर दिखाई देने लगा है। कानपुर में चीनी के थोक भाव घटकर 57 रुपये प्रति किलो हो गए हैं।
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इससे पहले थोक बाजार में चीनी 59 रुपये प्रति किलो बिक रही थी। वहीं फुटकर बाजार में भी चीनी के दाम घटकर 60 रुपये प्रति किलो हो गए हैं, जबकि पहले उपभोक्ताओं को 65 रुपये प्रति किलो तक कीमत चुकानी पड़ रही थी।कारोबारियों के अनुसार करीब एक सप्ताह पहले चीनी के थोक भाव 66 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे। अब इसमें नौ रुपये प्रति किलो की कमी आई है। वहीं फुटकर बाजार में भी चीनी के दाम एक समय 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे।
कानपुर शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल माहेश्वरी ने बताया कि बाजार में चीनी की कृत्रिम किल्लत दिखाई जा रही थी। मिलों और स्टॉकिस्टों के खिलाफ हुई कार्रवाई का सकारात्मक असर अब बाजार में दिखाई दे रहा है। सरकार ने चीनी आयात करने की घोषणा भी की है।
आयातित चीनी जितनी जल्दी बाजार में आएगी, कीमतों में उतनी ही अधिक गिरावट की उम्मीद है। किराना व्यापारी रितेश द्विवेदी ने बताया कि चीनी के थोक भाव अब 57 रुपये प्रति किलो तक आ गए हैं। आने वाले दिनों में बाजार में आपूर्ति बढ़ने पर चीनी की कीमतों में और कमी आने की उम्मीद है।