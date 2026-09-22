फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Storms and rain expected between September 24 and 27; monsoon to withdraw on October 3.

Kanpur News: 24 से 27 सितंबर के बीच आंधी-पानी, तीन अक्तूबर को लौटेगा मानसून

Tue, 22 Sep 2026 02:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Storms and rain expected between September 24 and 27; monsoon to withdraw on October 3.
कानपुर। मौसम विज्ञान केंद्र ने कानपुर परिक्षेत्र से तीन अक्तूबर को मानसून लौटने की औसत सामान्य तिथि घोषित कर दी है। इस तरह मानसून 13 दिन देर से कानपुर परिक्षेत्र से वापसी करेगा लेकिन इसके पहले झमाझम बारिश का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात अर्णब का प्रभाव 24 से 27 सितंबर के बीच परिक्षेत्र में पहुंचने का पूर्वानुमान है। इससे आंधी और तेज बारिश की संभावना है।
विज्ञापन

मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 जिलों से मानसून लौटने की औसत सामान्य तिथि घोषित की है। इसमें लखनऊ और कानपुर से तीन अक्तूबर को मानसून की वापसी का अनुमान है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों के हिस्सों से सोमवार को ही मानसून वापसी की घोषणा कर दी गई है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के नोडल अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि चक्रवात के प्रभाव से 24 से 27 सितंबर के बीच मौसम पूरी तरह बदल जाएगा।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि चक्रवात अर्णब का प्रदेश और कानपुर पर कोई सीधा खतरा नहीं है। लेकिन विभाग ने इस दौरान कानपुर सहित पूरे यूपी में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने का यलो अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से 25 सितंबर को कानपुर में 40-50 किमी/घंटा की तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा की आशंका है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बांग्लादेश ने चक्रवात को दिया अर्णब नाम
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का नाम अर्णब बांग्लादेश ने तय किया दिया है। यह सिस्टम 22 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन या गहरे डिप्रेशन में बदल सकता है। अगले तीन से पांच दिनों के दौरान इसके और अधिक गंभीर होने की संभावना है। 23 सितंबर से तटीय इलाकों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों पर इस संभावित चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। इसका सटीक मार्ग और तीव्रता अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इसके प्रभाव से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed