सहूलियत: त्योहार पर कानपुर से गुजरेंगी विशेष ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 10 Oct 2026 07:30 PM IST
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त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे चार जोड़ी अनारक्षित विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा। यह ट्रेनें कानपुर सेंट्रल स्टेशन से होकर गुजरेंगी। 04406 शकूरबस्ती-मानसी विशेष ट्रेन पांच, छह, सात तथा 10 से 14 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन शकूरबस्ती से शाम 7:10 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 6:45 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी।
वहीं 04405 मानसी-शकूरबस्ती सात, आठ, नौ, 12, 13, 14, 15 और 16 नवंबर को संचालित होगी। यह ट्रेन मानसी से सुबह 4:30 बजे चलेगी और अगले दिन रात 12:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। वहीं 09083 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर विशेष ट्रेन 18 और 25 अक्तूबर को चलेगी। यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से सुबह 4:30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 11:42 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। वापसी में 09084 गोरखपुर-बांद्रा विशेष ट्रेन 20 और 27 अक्तूबर को चलेगी। गोरखपुर से यह रात 10:45 बजे रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 6:50 बजे कानपुर पहुंचेगी।
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वहीं 04405 मानसी-शकूरबस्ती सात, आठ, नौ, 12, 13, 14, 15 और 16 नवंबर को संचालित होगी। यह ट्रेन मानसी से सुबह 4:30 बजे चलेगी और अगले दिन रात 12:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। वहीं 09083 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर विशेष ट्रेन 18 और 25 अक्तूबर को चलेगी। यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से सुबह 4:30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 11:42 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। वापसी में 09084 गोरखपुर-बांद्रा विशेष ट्रेन 20 और 27 अक्तूबर को चलेगी। गोरखपुर से यह रात 10:45 बजे रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 6:50 बजे कानपुर पहुंचेगी।
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