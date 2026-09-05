कन्नौज: ‘बंद स्कूल खुलेंगे तो पढ़ेगा PDA’... अखिलेश के बयान के बाद सपा नेताओं ने शिक्षकों का किया सम्मान

पुलिस के रोकने पर हुई तीखी गहमागहमी

सपा के इस आयोजन की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया, जिसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस बल के बीच काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा। सपा नेता ने पुलिसिया हस्तक्षेप पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शिक्षकों का आदर-सम्मान करना और बच्चों के हक की आवाज उठाना उनका संवैधानिक व लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसे कोई दबा नहीं सकता।