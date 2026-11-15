Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Soumya Sadan triumphs at Sports Fiesta, emerges as overall champion

Kanpur News: स्पोर्ट्स फिएस्टा में सौम्या सदन ने मारी बाजी, बना ओवरऑल चैंपियन

Sun, 15 Nov 2026 01:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
Soumya Sadan triumphs at Sports Fiesta, emerges as overall champion
कानपुर। भगवंती एजुकेशन सेंटर की ओर से काकादेव स्थित गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में वार्षिक खेल उत्सव स्पोर्ट्स फिएस्टा-2026’ का आयोजन किया गया। पूरे सत्र की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर सौम्या सदन ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया।
विज्ञापन


कार्यक्रम का शुभारंभ रंग-बिरंगे गुब्बारे आकाश में उड़ाकर किया गया। मुख्य अतिथि बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा का विद्यालय परिवार ने स्वागत किया। इसके बाद मशाल प्रज्ज्वलन और आकर्षक मार्च पास्ट के साथ खेल उत्सव का उद्घाटन हुआ। लिटिल स्टार्स, ड्रिल मार्च, ग्रैंड पैरेंट्स रेस, चैंपियन रेस और जनरेशन डुओ रेस विशेष आकर्षण रहीं। विद्यार्थियों ने योग की मनमोहक प्रस्तुति, डिजाइनर रिदमिक डांस, ताइक्वांडो प्रदर्शन, रिफाइनरी स्टाइल और समापन नृत्य से प्रतिभा दिखाई।
विज्ञापन


खेल प्रतियोगिताओं में 100 और 200 मीटर दौड़, रिले रेस के साथ समन्वय और संतुलन पर आधारित स्पर्धाएं हुईं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सात ओवर का रोमांचक क्रिकेट मैच खेला गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस अवसर पर प्रधानाचार्य सावित्री कुलश्रेष्ठ ने सत्र 2025-26 की उपलब्धियों और परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। विद्यालय प्रबंधक सोविंदर पाल सिंह सलूजा समेत शिक्षक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed