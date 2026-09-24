Kanpur News: सोनू ने हरियाणा के प्रवेश पहलवान को दी पटखनी

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बुधवार को प्रतियोगिता के आखिरी दिन अखाड़े में उपस्थित पहलवानों का परिचय लेने के बाद क्षेत्रीय विधायक पूनम संखवार ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर कुश्ती का शुभारंभ कराया। इसके बाद अलग अलग समय में कुल 12 कुश्तियां हुई। पहलवानों के दाव पेच के दौरान ढ़ोल नगाड़ो की आवाज पर दर्शक मजा लेते रहे और सभी अपने अपने पसंदीदा पहलवानों के समर्थक में आवाज लगाते रहे।प्रतियोगिता की पहली कुश्ती में कानपुर के शिव सिंह पहलवान ने बरेली के टाइगर पहलवान को धूल चटाकर 21 हजार का इनाम अपने नाम किया। वहीं, दूसरी बड़ी कुश्ती नेपाल के मेवा थापा व हरियाणा के महेंद्रपाल के बीच मे हुई। जिसमें नेपाल के मेवा थापा ने हरियाणा के पहलवान को धूल चटाकर 11 हजार की कुश्ती अपने नाम की। प्रतियोगिता के सबसे आखरी कुश्ती नसनिया के सोनू पहलवान व हरियाण के प्रवेश पहलवान की हुई।सोनू के जीतने के बाद क्षेत्रीय विधायक पूनम संखवार ने अपनी ओर से 11 हजार रुपये का नगद इनाम देकर पुरस्कृत किया। यहां आयोजक हेमू सिंह, निखिल सिंह, राजन शुक्ला, विष्णु मोहन दीक्षित, शशिकांत शुक्ला, योगेश सिंह गौर, गुड्डू सिंह आदि मौजूद रहे।य