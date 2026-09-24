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Kanpur News: ताइक्वांडो में सोनिया और शिवेंद्र बने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

Thu, 24 Sep 2026 02:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:15 AM IST
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Sonia and Shivendra named best players in Taekwondo.
कानपुर। जनपदीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता बुधवार को ओईएफ इंटर कॉलेज में शुरू हुई। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों से आए खिलाड़ियों ने अलग-अलग भार वर्गों में दमखम दिखाया। बालिका वर्ग में ओईएफ इंटर कॉलेज की सानिया और बालक वर्ग में जीएनके इंटर कॉलेज के शिवेंद्र राजपूत को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।
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अंडर-17 के 32 किग्रा भार वर्ग में प्राची श्रीवास्तव (एसवीआईसी), 35 किग्रा में सौम्या ओमर (एसएन सेन), 38 किग्रा में सानिया (सेंट मैरी), 42 किग्रा में नव्या तिवारी (वीएनजे), 44 किग्रा में अंशिका तिवारी (एसआर एजुकेशन) विजेता बनीं। वहीं 46 किग्रा में आराध्या
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सिंह (नोबिल एलएस), 49 किग्रा में लकी गौतम (जेडीजी), 52 किग्रा में अनन्या सानो (कानपुर विद्या मंदिर), 55 किग्रा में तेजस्वी कमल (वीपीजेआईसी), 59 किग्रा में मामेक
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शुक्ला (एसएल पब्लिक), 63 किग्रा में संध्या (ओईएफआईसी), 68 किग्रा में वाणी (ओईएफ) और 68 प्लस किग्रा में ओईएफआईसी ने प्रतिद्वंद्वी को पराजित किया।

अंडर-17 बालकों के 35 किग्रा वर्ग में शिवेंद्र राजपूत (जीएनकेआईसी), 38 किग्रा में राजीव (एचएनआईसी), 41 किग्रा में आयुष सरोज (पीपीएन), 45 किग्रा में कृष्णा (एचएसजेएसआईसी), 48 किग्रा में निहाल श्रीवास्तव (जेकेडीआईसी), 51 किग्रा में आदित्य सिंह (जेएसआईसी) ने बाजी मारी। 55 किग्रा में आयुष शुक्ला (एसएल पब्लिक), 59 किग्रा में शुभ जायसवाल (एनएलकेआईसी), 63 किग्रा में अजीत पाल (आरएवीएसएसआईसी), 68 किग्रा में सुमित (ओईएफआईसी), 73 किग्रा में आरव पाल (एचपीएसआईसी), 78 किग्रा में शिवा पासवान (एसएल पब्लिक) और 78 प्लस किग्रा में कार्तिक (एचएनआईसी) ने प्रथम स्थान हासिल किया। मुख्य अतिथि डॉ. लाल, विशिष्ट अतिथि उमाशंकर प्रसाद, प्रधानाचार्य एवं संयोजक मोहित दुबे, आयोजन सचिव एसके तिवारी, संदीप चौहान और एसबीएस सेंगर आदि मौजूद रहे।
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