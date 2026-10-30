Kanpur News: हैलट में सर्जरी विभाग के जीर्णोद्धार में सुस्ती, प्राचार्य ने शासन को लिखा पत्र

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कानपुर। हैलट के सर्जरी विभाग का जीर्णोद्धार कार्य पिछले दो साल से सुस्त रफ्तार के कारण अब तक अधूरा पड़ा है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद मरीजों और चिकित्सकों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस लेटलतीफी की शिकायत प्राचार्य ने शासन में पत्र लिखकर की है। सर्जरी विभाग का कायाकल्प करने के लिए शासन स्तर से तीन करोड़ 75 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था। इस भारी-भरकम राशि से विभाग की पुरानी हो चुकी इमारतों, वार्डों तथा ऑपरेशन थियेटर को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाना था लेकिन दो साल बीत जाने के बाद निर्माण कार्य कछुआ गति से आगे बढ़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने कार्यदायी संस्था के खिलाफ शासन को औपचारिक शिकायती पत्र भेजकर मामले की उच्चस्तरीय जांच की शिकायत की है। है। संवाद