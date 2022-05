सिग्नेचर सिटी बस अड्डा बेबस: बसों का है अभी तक इंतजार, विभागों की लड़ाई में नहीं हुआ शुरू

{"_id":"628d9fba3067fc2861341b91","slug":"signature-city-bus-stand-which-was-ready-two-years-ago-is-not-getting-started-in-the-battle-of-departments","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सिग्नेचर सिटी बस अड्डा बेबस: बसों का है अभी तक इंतजार, विभागों की लड़ाई में नहीं हुआ शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 25 May 2022 08:48 AM IST