Kanpur News: सितंबर में सबसे कम अधिकतम तापमान
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:18 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:18 PM IST
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सितंबर में सबसे कम अधिकतम तापमान
कानपुर। 24 घंटे से लगातार बारिश और सूरज न निकलने की वजह से शुक्रवार को अधिकतम तापमान अपने न्यूनतम बिंदु 25 डिग्री सेल्सियम पर पहुंच गया। सितंबर में न्यूनतम तापमान पहली बार इतने नीचे गया है। यह 25 सितंबर के सामान्य औसत 33.4 डिग्री से 8.4 डिग्री कम है। इसके पहले 1 सितंबर को तापमान 28.5 डिग्री पर गया था। यह 1 सितंबर के सामान्य औसत 32.4 डिग्री से 3.9 डिग्री कम था।
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कानपुर। 24 घंटे से लगातार बारिश और सूरज न निकलने की वजह से शुक्रवार को अधिकतम तापमान अपने न्यूनतम बिंदु 25 डिग्री सेल्सियम पर पहुंच गया। सितंबर में न्यूनतम तापमान पहली बार इतने नीचे गया है। यह 25 सितंबर के सामान्य औसत 33.4 डिग्री से 8.4 डिग्री कम है। इसके पहले 1 सितंबर को तापमान 28.5 डिग्री पर गया था। यह 1 सितंबर के सामान्य औसत 32.4 डिग्री से 3.9 डिग्री कम था।