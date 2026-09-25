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Kanpur News: सितंबर में सबसे कम अधिकतम तापमान

Fri, 25 Sep 2026 09:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:18 PM IST
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september temperature makes record
सितंबर में सबसे कम अधिकतम तापमान
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कानपुर। 24 घंटे से लगातार बारिश और सूरज न निकलने की वजह से शुक्रवार को अधिकतम तापमान अपने न्यूनतम बिंदु 25 डिग्री सेल्सियम पर पहुंच गया। सितंबर में न्यूनतम तापमान पहली बार इतने नीचे गया है। यह 25 सितंबर के सामान्य औसत 33.4 डिग्री से 8.4 डिग्री कम है। इसके पहले 1 सितंबर को तापमान 28.5 डिग्री पर गया था। यह 1 सितंबर के सामान्य औसत 32.4 डिग्री से 3.9 डिग्री कम था।
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