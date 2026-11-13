Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Selection trials for the Dragon Boat Championship on the 15th

Kanpur News: ड्रैगन बोट चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल 15 को

Fri, 13 Nov 2026 02:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Selection trials for the Dragon Boat Championship on the 15th
कानपुर। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय महानदी बोइता रेस व 15वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश की टीम का चयन 15 नवंबर को किया जाएगा। चयन ट्रायल सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक सहारनपुर जिले के बलियाखेड़ी स्थित ग्राम पंचायत थरौली की योगी लेक में आयोजित होगा।
विज्ञापन


उत्तर प्रदेश कयाकिंग व कैनोइंग एसोसिएशन के सचिव त्रिभुवन निषाद ने बताया कि चैंपियनशिप का आयोजन 28 से 29 नवंबर तक ओडिशा के कटक में महानदी के तट स्थित सिल्वर सिटी बोट क्लब में होगा। प्रतियोगिता में सीनियर पुरुष और मिश्रित वर्ग की 20 सीटर ड्रैगन बोट स्पर्धाएं 200, 500 और 1000 मीटर दूरी में आयोजित की जाएंगी। खिलाड़ियों को 200 मीटर की दूरी पांच मिनट में पूरी करनी होगी। इच्छुक खिलाड़ी अधिक जानकारी के लिए प्रिंस कुमार (8273042096) और संदीप कुमार (7351010127) से संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed