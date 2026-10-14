Kanpur News: आरटीई में दाखिला नहीं दिया तो रद्द होगी स्कूलों की मान्यता

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कानपुर। गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने में आनाकानी करने वाले निजी स्कूलों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। आरटीई के तहत आवंटित बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले 20 प्रमुख निजी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को एडीएम सिटी सौरभ सिंह ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रवेश नहीं देने पर स्कूलों की मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में शैक्षिक सत्र 2026-27 के आरटीई प्रवेशों की स्थिति परखी गई। आवंटन के बावजूद बच्चों के दाखिले लंबित होने पर प्रशासन ने नाराजगी जताई। प्रशासन की चेतावनी के दायरे में डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर और पब्लिक स्कूल की विभिन्न शाखाएं, कैम्ब्रिज स्कूल, एनएलके पब्लिक स्कूल, एनएलके वेद स्कूल, तेजस हाईस्कूल, एलेन हाउस पब्लिक स्कूल, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, चिल्ड्रंस स्कूल, यूनाइटेड पब्लिक स्कूल और डीपीएस कल्याणपुर समेत 20 विद्यालय शामिल हैं। (ब्यूरो)