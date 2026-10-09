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Kanpur News: आईआईटी में देशभर के स्कूली छात्रों की होगी दिमागी परीक्षा

Fri, 09 Oct 2026 02:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:43 AM IST
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School students from across the country will undergo a test of their mental aptitude at IIT.
कानपुर। आईआईटी के तकनीकी एवं उद्यमिता महोत्सव टेककृति की ओर से टेककृति ओपेन स्कूल चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। इसमें देशभर के कक्षा छह से 12 तक के छात्र हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता से छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
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चैंपियनशिप का पहला चरण एक नवंबर को ऑनलाइन होगा। 60 मिनट की परीक्षा में योग्यता, तर्कशक्ति और सामान्य जागरूकता से जुड़े बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। छात्रों को कक्षा के आधार पर तीन पूल में बांटा गया है। पूल ए में कक्षा छह से आठ, पूल बी में नौवीं-दसवीं और पूल सी में 11वीं-12वीं के छात्र शामिल होंगे। ऑनलाइन परीक्षा के बाद पूल बी और सी के शीर्ष 100-100 छात्रों का चयन दूसरे चरण के लिए किया जाएगा। चयनित छात्रों को 27 दिसंबर को आईआईटी कानपुर परिसर में होने वाले फाइनल चरण में बुलाया जाएगा।
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