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एमओयू के तहत सैटेलाइट से मिलने वाले आंकड़ों का बेहतर विश्लेषण करने के लिए नए रिमोट सेंसिंग मॉडल और एआई आधारित एल्गोरिदम विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य शोध को प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन जैसे व्यावहारिक कार्यों में इस्तेमाल करना है। पिक्सल आईआईटी कानपुर को चुनिंदा हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा और सॉफ्टवेयर टूल उपलब्ध कराएगी।आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ एल्गोरिदम विकसित करने और उनकी वैज्ञानिक पुष्टि करने में सहयोग करेंगे। इसके अलावा संयुक्त शोध परियोजनाएं, वैज्ञानिक प्रकाशन, तकनीकी कार्यशालाएं और विद्यार्थियों की इंटर्नशिप भी कराई जाएंगी। कुछ अकादमिक परियोजनाओं का संयुक्त पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। आईआईटी कानपुर के प्रो. राजीव सिन्हा ने बताया कि संस्थान में हाई रिजॉल्यूशन हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग पर पहले से शोध कार्य चल रहा है।इस साझेदारी से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए नए भू-स्थानिक आंकड़ों और तकनीकों के उपयोग की संभावनाएं बढ़ेंगी। पिक्सल के संस्थापक और सीईओ अवैस अहमद ने कहा कि देश की वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रतिभा को व्यावसायिक अंतरिक्ष क्षेत्र से जोड़ना जरूरी है। आईआईटी कानपुर जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी से इस दिशा में नई संभावनाएं विकसित होंगी।यह होता है हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइटऐसा उपग्रह होता है जो धरती की तस्वीर लेने के साथ-साथ जमीन, पानी, पेड़-पौधों और दूसरी वस्तुओं की रासायनिक और भौतिक विशेषताओं की भी पहचान कर सकता है।