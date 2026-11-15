Kanpur News: 15 लाख की सासा के नखरे खास, गाजर खाने वाले कैरेट के भी ठाठ

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कानपुर केनल वेलफेयर एसोसिएशन और नगर निगम की ओर से आयोजित इस शो का शुभारंभ महापौर प्रमिला पांडेय ने किया। कुत्तों की खूबसूरती, कद-काठी, चाल और हुनर देखने के लिए यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रानीघाट निवासी प्रज्ज्वल सिंह ने बताया कि उन्होंने एक साल पहले बिशोन फ्रिजे प्रजाति का कुत्ता खरीदा था। भूमध्यसागरीय क्षेत्र के कैनरी द्वीप समूह को इस नस्ल का मूल स्थान माना जाता है। उनका कुत्ता शाकाहारी भोजन पसंद करता है और गाजर उसका पसंदीदा आहार है। इसी वजह से उसका नाम कैरेट रखा गया है।इसी तरह नोएडा निवासी रियल एस्टेट कारोबारी और डॉग लवर आलोक नंदा अपनी यूक्रेनी मूल की रिश्तेदार आल्गा के साथ पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि उनके पास 45 कुत्ते हैं, जो एक कोठी में रहते हैं। शो में वह 2.5 साल की पोमेरेनियन नस्ल की सासा को लेकर आए थे। पिछले साल इसे 15 लाख रुपये में खरीदा था। इसके खानपान के लिए यूरोप से डॉग फूड मंगवाना पड़ता है।देहरादून के मित्रानंद पंत अपने चिहुआहुआ नस्ल के बिंगो को लेकर पहुंचे थे। करीब पौने दो किलो वजन वाले आठ इंच के बिंगो की उछल-कूद बच्चों को खूब पसंद आई। वहीं तिब्बती मास्टिफ मिर्जा अपनी शेर जैसी कद-काठी के कारण चर्चा में रहा। शिटजू प्रजाति का एक कुत्ता बालों में लेडीज क्लिप लगाकर पहुंचा, जिसके साथ लोगों ने तस्वीरें खिंचवाईं।लखनऊ के सरोजनी नगर निवासी दरोगा आशीष अवस्थी बेल्जियम मेलिनोइस नस्ल के शिकारी कुत्ते डेजी के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह नस्ल शून्य से 45 डिग्री तक के तापमान में रह सकती है। इसी वजह से इसे सुरक्षा बलों की पहली पसंद माना जाता है। ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में भी इसी नस्ल का कुत्ता काहिरा शामिल था।शो में तमिलनाडु की राजापालयम, कर्नाटक की तेज दौड़ने वाली शिकारी नस्ल मुधोल हाउंड और उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड क्षेत्र की ऐतिहासिक नस्ल रामपुर हाउंड भी शामिल रहीं। इनमें यूपी के अलावा दिल्ली, तमिलनाडु और पंजाब के डॉग लवर्स ने भाग लिया।शो में लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, डोबरमैन, बॉक्सर, ग्रेट डेन, सेंट बर्नार्ड, साइबेरियन हस्की, पग, केन कोर्सो, पूडल, बीगल, डैशहंड, ल्हासा एप्सो और माल्टीज नस्लों के कुत्तों को भी देखने व जानने का मौका मिला। सीवीओ निरंजन सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर लगाया गया था।