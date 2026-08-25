बांदा: शराब ठेके में संदिग्ध हालात में मिला 32 वर्षीय सेल्समैन का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगा मौत का कारण

घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष बदौसा राधाकृष्ण तिवारी और सीओ अतर्रा प्रतिभा सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, बांदा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ अतर्रा प्रतिभा सिंह ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहनता से जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।