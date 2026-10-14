Kanpur News: गौरव की शतकीय पारी से सागर लॉयंस ने एसजीएम स्ट्राइकर्स को दी शिकस्त

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टॉस जीतकर एसजीएम स्ट्राइकर्स ने गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए सागर लॉयंस ने 20 ओवर में छह विकेट पर 188 रन बनाए। गौरव ने नाबाद 101, कप्तान अपूर्व गुप्ता ने 38 और सौरभ शुक्ला ने 13 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में प्रशांत श्रीवास्तव ने दो और रवि सक्सेना ने एक विकेट चटकाया।जवाब में एसजीएम स्ट्राइकर्स की पूरी टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 115 रन ही बना सकी। टीम से सौरभ श्रीवास्तव ने 32, विपिन शुक्ला ने 17 व अमित कटियार ने 16 रन बनाए। गेंदबाजी में रोहित वर्मा ने तीन, कुमार साहिल व संजय सिंह ने एक-एक विकेट लिया। इस मौके पर नीलेश खंडेलवाल, अश्वनी गुप्ता और दीपक आदि मौजूद रहे।