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जिले की सभी 590 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 के दौरान कराए गए विकास कार्यों के अभिलेखों की जांच ऑडिट टीम ने की थी। इसमें सरसौल, घाटमपुर, बिधनू और ककवन ब्लॉक में तैनात रहे चार सचिवों के अभिलेखों में सबसे ज्यादा कमियां सामने आईं। ऑडिट टीम ने इन सचिवों से संबंधित खर्चों के बिल, वाउचर और अन्य जरूरी अभिलेख मांगे थे इसके लिए उनको पर्याप्त समय भी दिया था लेकिन अब तक उनका पूरा ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया गया। इसमें सरसौल ब्लॉक में तैनात रहे राहुल देव मिश्रा के छह प्रस्तरों में करीब 90.12 लाख रुपये का हिसाब नहीं मिला। बिधनू ब्लॉक में तैनात रहे पुनीत मिश्रा के 12 प्रस्तरों से जुड़े करीब 75 लाख रुपये, ककवन ब्लॉक में तैनात रहे जितेंद्र सिंह के तीन प्रस्तरों में 32 लाख और घाटमपुर ब्लॉक में तैनात रहे आदर्श कुमार के दो प्रस्तरों में करीब 42 लाख रुपये का लेखा-जोखा ऑडिट विभाग को नहीं दे पाए। अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए सीडीओ स्तर से कई बार सचिवों के साथ बैठकें की गईं और निर्देश दिए गए। इसके बावजूद संबंधित सचिव ऑडिट विभाग को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। अब एफआईआर की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।वर्जन-जिले के चार सचिवों के सबसे ज्यादा प्रस्तर लंबित हैं जिस कारण सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज के आदेश दिए गए हैं। अगर अभिलेख नहीं उपलब्ध कराते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।मनोज कुमार, डीपीआरओ