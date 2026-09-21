Kanpur News: पेनाल्टी शूटआउट में रॉयल स्पोर्टिंग क्लब बना फुटबॉल चैंपियन

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जिला फुटबॉल संघ कानपुर के सहयोग से रविवार को ग्रीनपार्क में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्वार्टर फाइनल में नार्कोस क्लब और वाइकिंग क्लब का मुकाबला एक-एक से बराबरी पर रहा। पेनल्टी शूटआउट में नार्कोस क्लब ने 4-1 से जीत दर्ज की। वहीं रॉयल स्पोर्टिंग क्लब ने लालकुर्ती क्लब को 2-0, रॉयल एकेडमी ने नरेंद्र क्लब को 2-0 और जाजमऊ क्लब ने ग्रीनपार्क क्लब को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में रॉयल एकेडमी ने नार्कोस क्लब को 2-0 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। दूसरे सेमीफाइनल में रॉयल स्पोर्टिंग क्लब ने जाजमऊ क्लब को 7-0 से रौंद दिया। रॉयल स्पोर्टिंग क्लब की ओर से समीर अरोरा और यशराज यादव ने हैट्रिक लगाई। फाइनल में रॉयल स्पोर्टिंग क्लब और रॉयल एकेडमी ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन दोनों टीमें एक भी गोल नहीं कर सकीं। दूसरे हाफ में दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबरी पर रहीं। विजेता का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें रॉयल स्पोर्टिंग क्लब ने 9-8 से बाजी मार ली। विजेता टीम को 15 हजार और उपविजेता को सात हजार व ट्रॉफी प्रदान दी गई। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष कार्तिक कपूर, विशिष्ट अतिथि उन्नाव स्टेडियम के स्पोर्ट्स ऑफिसर मुकेश सब्बरवाल, सचिव अजीत सिंह और राष्ट्रीय खिलाड़ी अमित नारंग, उमेश यादव, अमित कुमार, शरद जायसवाल, आनंद शर्मा और मनीष पांडे आदि सदस्य मौजूद रहे।