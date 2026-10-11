Kanpur News: वैट और सेल टैक्स विवादों के निपटारे के लिए मिली राहत

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अध्यक्ष ने बताया कि संगठन लंबे समय से जीएसटी लागू होने से पहले के वैट और सेल टैक्स के लंबित मामलों के समाधान के लिए ओटीएस योजना लागू करने की मांग कर रहा था। सरकार ने वर्ष 2026 तक के मामलों में व्यापारियों को योजना का लाभ लेने का अवसर दिया है। यह योजना तीन महीने तक जारी रहेगी। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए सदस्यता अभियान तेज करने का निर्णय भी लिया गया।प्रदेश अध्यक्ष विकास जैन के निर्देश पर निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने और संगठन को सक्रिय बनाने पर जोर दिया गया। युवा इकाई तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई, जबकि सौरभ गुप्ता अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। वह जल्द ही नई युवा कमेटी गठित करेंगे। मौके पर अजय सराफ, रणजीत सिंह, रणजीत सिंह बब्बू, राजेश कत्याल, अवनीत सिंह, रोमी भाटिया, रणवीर सिंह, नितिन छाबड़ा आदि मौजूद रहे। (ब्यूरो)