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उरई अधिवक्ता हत्याकांड: कालपी कोतवाली प्रभारी लाइन हाजिर, गयादीन अहिरवार की शिकायतों पर बरती थी शिथिलता

Tue, 03 Nov 2026 09:42 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 03 Nov 2026 09:42 AM IST
सार

Orai News: जिले में कालपी बार संघ अध्यक्ष हत्याकांड में कालपी कोतवाली प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि गयादीन अहिरवार की शिकायतों पर कार्रवाई न करने और सुरक्षा मुहैया न कराने में शिथिलता बरती गई थी।

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Orai advocate murder case Kalpi Kotwali in charge sent to police lines had shown laxity regarding complaints
कालपी बार संघ अध्यक्ष हत्याकांड - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उरई जिले में कालपी बार संघ अध्यक्ष अधिवक्ता गयादीन अहिरवार हत्याकांड में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में कालपी कोतवाली प्रभारी अजय कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अधिवक्ता की हत्या के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे।

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बताया गया कि गयादीन अहिरवार ने जमीन विवाद को लेकर पहले ही विपक्षियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन उस समय कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, उन्हें सुरक्षा भी मुहैया नहीं कराई गई थी। जमीन विवाद में अधिवक्ता का अपहरण कर हत्या की गई थी।

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पुलिस की भूमिका भी जांच के दायरे में
पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के लिए 10 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। कानपुर निवासी मोनू यादव ने हत्या की सुपारी ली थी, जबकि इंद्रजीत यादव ने इसके लिए 10 लाख रुपये दिए थे। पुलिस ने पहले अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में इंद्रजीत यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिवक्ता की पहले की शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने को लेकर पुलिस की भूमिका जांच के दायरे में है।

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