फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Railways to run two special trains for the festive season, with a stop in Kanpur; passengers to benefit

यूपी: त्योहार पर रेलवे चलाएगा दो विशेष ट्रेनें, कानपुर में ठहराव, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

Fri, 16 Oct 2026 08:30 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Fri, 16 Oct 2026 08:30 PM IST
विज्ञापन
Railways to run two special trains for the festive season, with a stop in Kanpur; passengers to benefit
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

त्योहार पर यात्रियों की भीड़ के लिए रेलवे ने दो विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें नई दिल्ली-हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल 17 और 18 अक्तूबर को चलेगी। दूसरी, खातीपुरा-कोलकाता स्पेशल 28 अक्तूबर से 20 नवंबर तक चार फेरे लगाएगी। प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार ने यह जानकारी दी।

विज्ञापन


दिवाली-छठ पर प्रयागराज-असारवा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन
दिवाली और छठ पर यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने प्रयागराज से गुजरात के असारवा तक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी। यह स्पेशल ट्रेन 21 अक्तूबर से 26 नवंबर तक संचालित होगी। दोनों दिशाओं में छह-छह फेरे लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी।
विज्ञापन


त्योहार पर दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें
उत्तर मध्य रेलवे ने त्योहारों पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए दो स्पेशल ट्रेनों का विस्तार शकूरबस्ती तक किया है। प्रयागराज-दादरी और नारायणपुर बाजार-दादरी ट्रेनें कानपुर सेंट्रल होकर गुजरेंगी। प्रयागराज स्पेशल दिसंबर तक सप्ताह में चार दिन जबकि नारायणपुर बाजार स्पेशल तीन दिन चलेगी। इससे प्रयागराज, मिर्जापुर और चुनार के यात्रियों को सीधा रेल संपर्क मिलेगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed