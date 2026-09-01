Kanpur News: रोलर स्पीड स्केटिंग में राधिका, अनिका, अनायरा ने मारी बाजी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

टॉय इनलाइन अंडर-6 वर्ग में राधिका ने स्वर्ण और दानीन मंसूरी ने रजत पदक जीता। अंडर-8 में अनिका दीक्षित, देवीशा मिश्रा और निताशी साहू क्रमश: स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता रहीं। अंडर-10 में अनायरा, अनिका पाल और एशन्या सिंह ने शीर्ष तीन स्थान हासिल किए। अंडर-12 में अक्ष्या आर. नैर, ऋषिका गणेश और आरोही सिंह ने क्रमश: स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता। अंडर-15 में अब्राहम मंसूरी ने स्वर्ण और आयशा ने रजत पदक हासिल किया, जबकि अंडर-18 में अनम फातिमा ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।एडजेस्टेबल अंडर-6 वर्ग के में रिदिका गुप्ता, तृषा और अराफा शाहिद ने क्रमश: स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। अंडर-8 में फरहत सिद्दीकी, मरियम और विदिता गुप्ता ने शीष तीनों पदक हासिल किए। अंडर-10 में अंशिका यादव ने स्वर्ण, आयत शेख ने रजत और प्रगति ने कांस्य पदक जीता। अंडर-12 में आर्या शर्मा, अवनी पटेल और सुरभि ने क्रमश: स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल किए। अंडर-15 में सेहू प्रजापति, अनाया और शैला ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते।क्वॉड अंडर-6 वर्ग के में नायरा, प्रतिष्ठा और आदित्री, अंडर-8 में वैदेही, देवला और रित्विका ने क्रमश: स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। अंडर-10 में आध्या ने स्वर्ण और प्रज्ञा ने रजत पदक हासिल किया। अंडर-12 में अहाना, सान्वी और अविका ने क्रमश: स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। अंडर-15 में अवंतिका, हमदिया और सृष्टि ने पदक हासिल किए। अंडर-18 में किबरिया, अनुष्का और दिव्यांशी ने क्रमश: स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। कानपुर रोलर स्केट स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन त्रिपाठी, उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह सेंगर, सत्यम कश्यप, महासचिव महबूब बेग, सह-सचिव मोहम्मद सलमान व शुभम सागर, कोषाध्यक्ष मोहम्मद फैसल आदि मौजूद रहे।