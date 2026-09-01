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Kanpur News: रोलर स्पीड स्केटिंग में राधिका, अनिका, अनायरा ने मारी बाजी

Tue, 01 Sep 2026 01:59 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:59 AM IST
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Radhika, Anika, and Anayra triumph in roller speed skating.
कानपुर। डीपीएस कल्याणपुर में रविवार को नारी सशक्तिकरण रोलर स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप हुई। इसमें विभिन्न आयु वर्ग की बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते। यह प्रतियोगिता कानपुर रोलर स्केट स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित की गई।
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टॉय इनलाइन अंडर-6 वर्ग में राधिका ने स्वर्ण और दानीन मंसूरी ने रजत पदक जीता। अंडर-8 में अनिका दीक्षित, देवीशा मिश्रा और निताशी साहू क्रमश: स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता रहीं। अंडर-10 में अनायरा, अनिका पाल और एशन्या सिंह ने शीर्ष तीन स्थान हासिल किए। अंडर-12 में अक्ष्या आर. नैर, ऋषिका गणेश और आरोही सिंह ने क्रमश: स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता। अंडर-15 में अब्राहम मंसूरी ने स्वर्ण और आयशा ने रजत पदक हासिल किया, जबकि अंडर-18 में अनम फातिमा ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।
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एडजेस्टेबल अंडर-6 वर्ग के में रिदिका गुप्ता, तृषा और अराफा शाहिद ने क्रमश: स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। अंडर-8 में फरहत सिद्दीकी, मरियम और विदिता गुप्ता ने शीष तीनों पदक हासिल किए। अंडर-10 में अंशिका यादव ने स्वर्ण, आयत शेख ने रजत और प्रगति ने कांस्य पदक जीता। अंडर-12 में आर्या शर्मा, अवनी पटेल और सुरभि ने क्रमश: स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल किए। अंडर-15 में सेहू प्रजापति, अनाया और शैला ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते।
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क्वॉड अंडर-6 वर्ग के में नायरा, प्रतिष्ठा और आदित्री, अंडर-8 में वैदेही, देवला और रित्विका ने क्रमश: स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। अंडर-10 में आध्या ने स्वर्ण और प्रज्ञा ने रजत पदक हासिल किया। अंडर-12 में अहाना, सान्वी और अविका ने क्रमश: स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। अंडर-15 में अवंतिका, हमदिया और सृष्टि ने पदक हासिल किए। अंडर-18 में किबरिया, अनुष्का और दिव्यांशी ने क्रमश: स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। कानपुर रोलर स्केट स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन त्रिपाठी, उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह सेंगर, सत्यम कश्यप, महासचिव महबूब बेग, सह-सचिव मोहम्मद सलमान व शुभम सागर, कोषाध्यक्ष मोहम्मद फैसल आदि मौजूद रहे।
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