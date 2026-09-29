फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Protest at DM Crossing with body of married woman; husband and father-in-law taken into custody

हरदोई: विवाहिता का शव रखकर डीएम चौराहा पर प्रदर्शन, हिरासत में लिए पति और ससुर

Tue, 29 Sep 2026 08:38 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 29 Sep 2026 08:38 PM IST
सार

शाहाबाद के पेढ़ाता गांव में फंदा लगाकर महिला की मौत हुई थी। हरियाणा से आए मायके वालों ने शव सड़क पर रखा। यातायात सवा घंटे बाधित रहा।

विज्ञापन
Protest at DM Crossing with body of married woman; husband and father-in-law taken into custody
डीएम चौराहा पर शव रखकर जमा लगाए परिजनाें को हटाती पुलिस व मौजूद अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के पेढ़ाता में सोमवार को विवाहिता की फंदा लगाकर हुई मौत के मामले में मंगलवार को मायके वालों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पोस्टमार्टम हाउस से शव लेकर आए मायके वालों ने डीएम चौराहा पर कार्रवाई की मांग करते हुए सवा घंटे तक सड़क जाम रखी। हरियाणा के सिरसा से पहुंचे मृतका के भाइयों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के बाद हत्या करने का आरोप लगाया। मायके वालों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने पति और ससुर को हिरासत में ले लिया।
विज्ञापन


बघौली थाना क्षेत्र के अनवरखेड़ा मजरा विक्टोरिया गंज चौंसा निवासी रामचंद्र की बेटी सपना (30) की शादी करीब छह साल पहले शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के पेढ़ाता निवासी धीरज से हुई थी। उसके दो छोटे बेटे हैं। सोमवार दोपहर सपना का शव घर के अंदर साड़ी के फंदे से लटका मिला था। मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे पुलिस ने वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद करीब चार बजे पति धीरज, ससुर राम सिंह और अन्य परिजन शव लेकर शाहाबाद जा रहे थे।
विज्ञापन


डीएम चौराहे के पास हरियाणा से पहुंचे सपना के भाई आलोक, कुलदीप, सनी, प्रदीप और अन्य परिजनों ने पिकअप रोक ली। उन्होंने शव नहीं दिखाने और लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शव सड़क पर रख दिया। सूचना पर सदर तहसीलदार सचिंद्र शुक्ला, सीओ सिटी अजीत सिंह, शहर कोतवाल संजय त्यागी और देहात कोतवाल समर बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। समझाने पर आलोक ने पति धीरज, ससुर राम सिंह, देवर हर्षित और सास सीता देवी के खिलाफ तहरीर दी। शाहाबाद कोतवाल अरविंद कुमार राय को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने पति धीरज और ससुर राम सिंह को हिरासत में ले लिया। सीओ सिटी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


सबसे छोटी बहन की मौत से बदहवास हुए भाई
सपना अपने सात भाई बहनों में सबसे छोटी थी। अपनी छोटी लाडली बहन के शव को देखकर भाई बदहवास हो गए। सपना वैसे तो बघौली थाना क्षेत्र के विक्टोरिया गंज की रहने वाली थी लेकिन उसके चारों भाई हरियाणा के सिरसा में मजदूरी करते हैं। बहन की मौत की सूचना पाते ही सभी भाई दोपहर में ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। आरोप है कि ससुरालवालों ने शव को देखने भी नहीं दिया और लेकर जा रहे थे। डीएम चौराहे पर उन्होंने पिकअप पकड़ ली। हादसे में चारों भाई के अलावा दोनों आरती और ममता भी छोटी बहन सपना की मौत से बदहवास होती दिखी। भाई प्रदीप तो काफी देर तक सड़क पर बेहोश पड़ा रहा।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed