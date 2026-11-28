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सीएमओ डॉ. जय गोविंद की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में निजी अस्पतालों के संचालकों और चिकित्सकों को एनएबीएच प्रमाणन की प्रक्रिया, मानकों और इसके लाभों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से योजना में सूचीबद्ध सभी निजी चिकित्सालयों के लिए एनएबीएच प्रमाणन जरूरी किया गया है। उन्होंने अस्पताल संचालकों से जल्द प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की।भारतीय गुणवत्ता परिषद के राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड के प्रतिनिधि पंकज कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में गुणवत्ता यात्रा आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य अस्पतालों को गुणवत्ता मानकों के प्रति जागरूक करना और प्रमाणन के लिए प्रोत्साहित करना है। एनएबीएच के विशेषज्ञों ने प्रवेश स्तर के प्रमाणन के मानकों, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी। साथ ही मरीजों की सुरक्षा और संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। प्रश्नोत्तर सत्र में अस्पताल संचालकों की शंकाओं का समाधान किया गया।डिप्टी सीएमओ डॉ. अशोक कुमार ने कहा कि मजबूत गुणवत्ता व्यवस्था से मरीजों के साथ ही अस्पतालों और स्वास्थ्यकर्मियों को भी लाभ मिलता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ. शिवम गुप्ता ने अस्पताल संचालकों से प्रमाणन प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेने की अपील की। कार्यशाला के अंत में सभी प्रतिभागियों ने क्वालिटी भारत की शपथ ली।