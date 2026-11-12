Kanpur News: कहां से आए और कहां जाने थे 20 लाख, पता लगाएगी पुलिस

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मंगलवार शाम बिरहाना रोड पर कागज कारोबारी विशाल खंडेलवाल के कर्मचारी सौमिल सक्सेना से उन्हीं के दूसरे पुराने कर्मचारी वीरभान ने अपने ममेरे भाई अवनींद्र के साथ मिलकर 20 लाख रुपये लूटने का प्रयास किया था। व्यापारियों और गश्त के सिपाहियों की वजह से न सिर्फ लूट बच गई थी बल्कि दोनों आरोपी भी गिरफ्तार हुए थे। सौमिल ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि वीरभान ने रुपयों का थैला उसे नयागंज स्थित पीपल वाली कोठी के व्यापारी अंशु अग्रवाल से लेकर दिया था। पुलिस का कहना है कि अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि इतनी बड़ी रकम जा कहां रही थी।फिलहाल बृहस्पतिवार को अंशु अग्रवाल का पता कर उनसे पता किया जाएगा कि उन्होंने किस काम के लिए रकम वीरभान को दी थी। इसकी कोई लिखापढ़ी कहीं की गई है कि नहीं। इसके अलावा सौमिल से भी पूछा जाएगा कि वह रुपये लेकर गुमटी जा रहा था कि या फिर कहीं और जा रहा था।सौमिल ने पहले बैंक में रुपया जमा कराने की बात कही थी जबकि देर शाम किसी बैंक में इतनी बड़ी रकम का लेनदेन होना संभव नहीं है। थानाध्यक्ष रीना सिंह का कहना है कि मामले से जुड़े हर बिंदु की जांच की जाएगी। वहीं, पुलिस के सूत्राें के अनुसार बुधवार को कोर्ट में पेशी के दौरान कुछ कमियों के चलते पुलिस को आरोपियों की रिमांड नहीं मिल सकी। पुलिस अब उन कमियों को दूर कर दोनों को फिर से न्यायालय में पेश करेगी।