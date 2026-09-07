उरई: रिटायर्ड रेलकर्मी के घर लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक को लगी गोली

जन्माष्टमी की रात बुजुर्ग दंपती को बनाया था बंधक

कोंच के सिमरिया गांव में 4/5 सितंबर की रात बदमाश रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी रघुवीर अहिरवार के घर में घुसे थे। बदमाशों ने रिटायर्ड रेलकर्मी और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर मारपीट की थी और घर से नकदी व सोने-चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी थीं।