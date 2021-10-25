Kanpur News: केमिकल व्यापारी के घर हुई चोरी का पुलिस नहीं कर सकी खुलासा

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बता दें कि सरवनखेड़ा निवासी केमिकल व्यवसायी सुशील सिंह का परिवार एक कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ गया था। इस बीच चार अक्तूबर की रात मुख्य गेट का ताला काटकर अंदर घुसे चोर अलमारी का ताला तोड़कर एक लाख 10 हजार रुपये नकद व करीब आठ लाख के जेवरात चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरों को भी खंगाला। बंदरों के आतंक की वजह से कैमरे टूटे होने से पुलिस के हाथ खाली रहे। घटना के दो दिन बाद सर्विलांस टीम ने मौके पर पहुंचकर डेटा संकलन किया।इधर, एक सप्ताह बाद भी घटना के खुलासे की बात तो दूर पुलिस अभी तक जांच की दिशा तक तय नहीं कर पाई है। सरवनखेड़ा व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने बताया कि मुख्य रोड पर स्थित व्यापारी के घर में हुई चोरी की घटना का खुलासा न होने से कस्बे के व्यापारी भयभीत है। थानाध्यक्ष सनत कुमार ने बताया कि खुलासे के प्रयास किए जा रहे है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।