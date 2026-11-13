Kanpur News: सीएसजेएमयू की सात पिचों पर प्रशिक्षित किए जाएंगे खिलाड़ी

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सीएसजेएमयू और यूपीसीए के बीच 16 अक्तूबर को विवि के क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स हॉस्टल के संचालन व उपयोग को लेकर 10 साल के अनुबंध पर सहमति बनी थी। इसके बाद यूपीसीए ने अपने खर्च पर मैदान को विकसित करने का काम शुरू करा दिया। पिचों के निर्माण और उनकी गुणवत्ता की निगरानी की जिम्मेदारी पिच क्यूरेटर भूपेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। मैदान पर अलग-अलग परिस्थितियों में खिलाड़ियों को अभ्यास कराने के लिए सात तरह के टर्फ विकेट तैयार किए जा रहे हैं।इनमें महाराष्ट्र की लाल मिट्टी, ओडिशा के कालाहांडी की काली मिट्टी, लाल और काली मिट्टी के मिश्रण के साथ उन्नाव की काली मिट्टी से बनी पिचें शामिल हैं। इनके अलावा नेट प्रैक्टिस के लिए तीन इनडोर टेराफ्लेक्स अभ्यास पिच भी बनाई जा रही हैं। मैदान की आउटफील्ड बेहतर स्थिति में है। पिचों का काम पूरा होते ही मैदान क्रिकेट गतिविधियों के लिए तैयार हो जाएगा।बीसीसीआई के घरेलू मुकाबले कराने की भी योजना यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि जनवरी में 10 से 15 दिन के जूनियर क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी। इसमें अंडर-16 से अंडर-19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों को शामिल किए जाने की योजना है। शिविर के दौरान पिचों के व्यवहार और आउटफील्ड की गुणवत्ता को भी परखा जाएगा। यूपीसीए वर्ष 2027 में इस मैदान पर बीसीसीआई के घरेलू मुकाबले आयोजित कराने की योजना बना रहा है। ऐसे में प्रशिक्षण शिविर को मैदान की तैयारियों के परीक्षण के रूप में भी देखा जा रहा है।