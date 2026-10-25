फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   PET candidates may face a struggle to find buses.

Kanpur News: पीईटी अभ्यर्थियों को बसों के लिए करनी पड़ सकती है मशक्कत

Sun, 25 Oct 2026 01:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
PET candidates may face a struggle to find buses.
कानपुर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) रविवार को होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए आगरा, मथुरा, इटावा और फर्रुखाबाद समेत कई जिलों से अभ्यर्थी शनिवार रात शहर पहुंचे। रविवार को परीक्षा के बाद घर लौटने के लिए उन्हें बसों में सीट पाने को जूझना पड़ सकता है। रोडवेज के 732 बसों के बेड़े में करीब 11 फीसदी बसें खराब होने से वर्कशॉप में खड़ी रहती हैं। ऐसे में लगभग 650 बसें ही चलने की उम्मीद है। क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के नजदीकी बस अड्डों पर पर्याप्त बसें रहेंगी।
विज्ञापन


जरूरत के अनुसार रूटों पर बसें बढ़ाई जाएंगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बस अड्डों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था भी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए शनिवार शाम 6:15 बजे कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर दो से टूंडला के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। इसमें करीब 1200 परीक्षार्थी सवार हुए। वहीं रात आठ बजे मथुरा के लिए करीब चार हजार परीक्षार्थियों को लेकर परीक्षा स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। स्टेशन पर आरपीएफ और वाणिज्य विभाग ने भीड़ प्रबंधन व सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed