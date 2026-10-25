फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur KCA Under 13 practice match an exciting contest at the HBTU ground with a resounding victory for KCA A

कानपुर स्पोर्ट्स: KCA अंडर-13 अभ्यास मैच, एचबीटीयू मैदान पर हुआ रोमांचक मुकाबला, केसीए-ए की धमाकेदार जीत

Sun, 25 Oct 2026 10:28 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 25 Oct 2026 10:28 AM IST
सार

Kanpur News: केसीए द्वारा आयोजित अंडर-13 कैंप के तहत एचबीटीयू मैदान पर 30 चयनित खिलाड़ियों के बीच खेले गए अभ्यास मैच में केसीए-ए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए केसीए-बी को आठ विकेट से हरा दिया।

विज्ञापन
Kanpur KCA Under 13 practice match an exciting contest at the HBTU ground with a resounding victory for KCA A
केसीए अंडर-13 अभ्यास मैच - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन (केसीए) की ओर से अंडर-13 कैंप के लिए चयनित 30 खिलाड़ियों के बीच एचबीटीयू मैदान पर अभ्यास मैच खेला गया। इसमें केसीए-ए ने केसीए-बी को आठ विकेट से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए केसीए-बी ने 30 ओवर में छह विकेट पर 124 रन बनाए।  अनंत कुमार मिश्रा ने 50, वीर सिंह ने 17 और शिवांश कुमार सिंह ने 16 रन का योगदान दिया।

विज्ञापन



विज्ञापन



वहीं, गेंदबाजी में देवेश कार्तिक ने तीन और माधव गुप्ता ने एक विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केसीए-ए की टीम ने 29.3 ओवर में दो विकेट खोकर 125 रन बनाते हुए जीत दर्ज की। उत्कर्ष द्विवेदी ने 49 और कृष्णा यादव ने 44 रन की उपयोगी पारियां खेलीं। केसीए-बी की ओर से सजल श्रीवास्तव और हर्षवर्धन ने एक-एक विकेट हासिल किया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed