Kanpur News: दिवाली पर भी गंदे पानी से गुजरे लोग

विज्ञापन



वार्ड-48 अंतर्गत आने वाले इस इलाके के निवासी नरेश कुमार, शमी भल्ला, जगदीश तीर्थानी ने बताया कि कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं कराया गया। क्षेत्र की प्रमुख सब्जी मंडी तक पहुंचने का मुख्य रास्ता होने से खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। गोविंदनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रकाश वीर आर्य ने कहा कि त्योहार के समय भी लोगों को सीवर के गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। अगर जल्द सीवर की सफाई नहीं हुई तो कार्यालय का घेराव करेंगे।

विज्ञापन

कानपुर। दीपावली पर गोविंदनगर के 13-ब्लाॅक में जलकल विभाग की लापरवाही से इलाकाई लोग परेशान हैं। यहां सुहानी पैलेस के सामने पिछले कई दिनों से सीवर का गंदा और दुर्गंधयुक्त पानी सड़क पर बह रहा है। इससे लोगों का घरों से निकलना तक दूभर है। गंदगी की वजह से संक्रामक बीमारियां फैलने की है।