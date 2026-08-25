कानपुर: बारावफात को लेकर महाराजपुर थाने में पीस कमेटी बैठक, जुलूस को लेकर सख्त निर्देश
बारावफात पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए मंगलवार दोपहर महाराजपुर थाने में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने की। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने पर्व के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
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एडीसीपी पूर्वी ने कहा कि बारावफात का पर्व शासन की गाइडलाइन और निर्धारित नियमों के अनुसार ही मनाया जाए। जुलूस निर्धारित मार्ग और तय समय के अनुसार निकाला जाए। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर नजर रखने को कहा गया।
बैठक में मौजूद लोगों से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह या विवाद की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें। इस दौरान एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह, महाराजपुर थाना पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी और क्षेत्र के बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।