कानपुर: बारावफात को लेकर महाराजपुर थाने में पीस कमेटी बैठक, जुलूस को लेकर सख्त निर्देश

बैठक में मौजूद लोगों से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह या विवाद की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें। इस दौरान एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह, महाराजपुर थाना पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी और क्षेत्र के बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।