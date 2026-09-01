कानपुर: पीडीए सम्मेलन में सपाइयों ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, व्यापारियों ने उठाई उत्पीड़न की आवाज

व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी और अन्य विभागों की कार्रवाई के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है। सम्मेलन में व्यापारियों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को लेकर संगठन की ओर से आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई।कार्यक्रम में जफरूल हसन, डॉ. इमरान, फजल महमूद समेत समाजवादी व्यापार सभा के पदाधिकारी और विभिन्न जिलों से आए व्यापारी मौजूद रहे।