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Kanpur News: 11 हजार दीप जलाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Thu, 05 Nov 2026 01:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:17 AM IST
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Paid tribute to the martyrs by lighting 11,000 lamps
कानपुर। मोतीझील स्थित कारगिल पार्क में बुधवार को एक दीपक शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापौर प्रमिला पांडेय की अध्यक्षता और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय की मौजूदगी में अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। महापौर ने गो-पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
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इस दौरान किशनपुर स्थित कान्हा गोशाला में संरक्षित गायों के गोबर से बने 11 हजार दीप प्रज्ज्वलित किए गए। महापौर ने गोशाला के 150 गो-सेवकों को टी-शर्ट और मिठाई वितरित की। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पशु प्रेमियों और उत्पाद बनाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।
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निराश्रित श्वानों के देखभालकर्ताओं को डॉग मैट दिए गए। कार्यक्रम में विधायक नीलिमा कटियार, अपर नगर आयुक्त, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके निरंजन, पशु कल्याण अधिकारी डॉ. शिल्पा सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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