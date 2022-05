{"_id":"6285e0e7f48eb4315c1c2884","slug":"organized-a-special-meeting-of-the-cantonment-council-stamped-on-many-important-proposals","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"छावनी परिषद की विशेष बैठक: कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, ड्रोन से चिह्नित होगा अतिक्रमण, नक्शा पास कराना हुआ महंगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 19 May 2022 11:47 AM IST