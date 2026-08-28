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उरई: कुएं में डूबकर सगे भाइयों की मौत, मोटर निकालने उतरे थे दोनों, छोटे को बचाने में बड़े भाई ने भी गंवाई जान

Fri, 28 Aug 2026 01:04 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 28 Aug 2026 01:04 PM IST
सार

Orai News: कैलिया थाना क्षेत्र के करियावली गांव में शुक्रवार को खेत पर बने 60 फीट गहरे कुएं से मोटर निकालने उतरे दो सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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Orai Two brothers drown in a well both had gone down to retrieve a motor
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उरई जिले में कैलिया थाना क्षेत्र के करियावली गांव में शुक्रवार को कुएं में मोटर निकालने उतरे दो सगे भाइयों की पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। गांव के किनारे फूल सिंह कुशवाहा (65) और उनके छोटे भाई राम लखन कुशवाहा (55) का खेत है।

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खेत में करीब 60 फीट गहरा कुआं है, जिससे पानी निकालने के लिए मोटर लगी थी। बारिश के कारण कुएं में पानी बढ़ने से मोटर पानी में डूबने लगी। इसे निकालने के लिए राम लखन रस्सी के सहारे कुएं में उतरे, लेकिन वह पानी में डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए बड़े भाई फूल सिंह भी कुएं में उतर गए।

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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
इसी दौरान दोनों गहरे पानी में डूब गए। हादसे की सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव कुएं से बाहर निकाले गए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

 

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