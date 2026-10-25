कानपुर: सरसौल में सजे मिट्टी के करवा-दीये, त्योहारों पर शिल्पकारों को आस, बोले- हमारे परिवारों का ध्यान रखें

कानपुर के सरसौल कस्बे में करवाचौथ से लेकर दिवाली तक बाजारों में रौनक लौट आई है और मिट्टी के करवा व दीपकों की बिक्री शुरू हो गई है। हिंदू धर्म में दिवाली सबसे बड़ा पर्व है, उससे ठीक दस दिन पहले करवाचौथ मनाया जाता है। कभी पूजा में पीतल के करवा की जगह मिट्टी के करवा और जगमग झालरों की जगह मिट्टी के दीये ही घर-आंगन को रोशन करते थे।

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दिवाली के त्यौहार का गांव के शिल्पकारों को सालभर इंतजार रहता है। वे करीब दो महीने पहले से ही मिट्टी के करवा और फिर दिवाली के लिए दीपक बनाने का काम शुरू कर देते हैं। करवा बनाने में पहले मिट्टी को पकाया जाता है, फिर आकार दिया जाता है और पकाने के बाद रंग भरने का काम होता है, तब कहीं जाकर बाजार में बिक्री योग्य करवा तैयार हो पाता है। यही हाल दिवाली में इस्तेमाल होने वाले दीपकों का भी है।