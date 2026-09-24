उरई: अराजकतत्वों ने आंबेडकर प्रतिमा को तोड़ा, गांव में तनाव के बीच पुलिस बल तैनात, नई लगाने की कवायद शुरू

उरई: अराजकतत्वों ने आंबेडकर प्रतिमा को तोड़ा, गांव में तनाव के बीच पुलिस बल तैनात, नई लगाने की कवायद शुरू
Orai News: कुठौंद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मदारीपुर में बुधवार रात असामाजिक तत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रतिमा के हाथ को नुकसान पहुंचाए जाने से गांव में भारी तनाव व्याप्त हो गया। सूचना मिलते ही एसडीएम और सीओ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
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उरई जिले में कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम मदारीपुर में बुधवार रात अराजक तत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रतिमा के दाहिने हाथ की कोहनी को नुकसान पहुंचाए जाने की जानकारी होने पर गांव में तनाव का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भारत सिंह को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। जानकारी मिलते ही एसडीएम राकेश सोनी और सीओ अजय सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की।
सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया। पुलिस अराजकतत्वों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य माध्यमों से जांच कर रही है। प्रशासन की ओर से क्षतिग्रस्त प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित कराने की तैयारी की जा रही है।