उरई: बिजली विभाग की टीम बनकर पहुंचे फर्जी युवक, दुकान पर अवैध वसूली और मारपीट, ग्रामीणों ने खदेड़ा

उरई जिले में थाना कैलिया क्षेत्र के नरी गांव में बिजली विभाग की टीम बनकर पहुंचे कुछ युवकों ने कथित तौर पर अवैध वसूली का प्रयास किया। विरोध करने पर दुकानदार के साथ अभद्रता और मारपीट की गई। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने युवकों का विरोध किया, तो वे मौके से भाग निकले।

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शिकायतकर्ता माता प्रसाद हरबान के अनुसार, 10 नवंबर को दोपहर करीब दो बजे कुछ अज्ञात युवक यूपी 92 एपी 6696 नंबर की गाड़ी से उनकी दुकान पर पहुंचे। युवकों ने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताते हुए दुकान की चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान विरोध करने पर उन्होंने अभद्रता और मारपीट की।