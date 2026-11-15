उरई: अनुप्रिया पटेल बोलीं- एनडीए में बढ़नी चाहिए अपना दल एस की हिस्सेदारी, भीड़ को बताया जनाधार का प्रमाण

उरई जिले में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को उरई में आयोजित जनसभा में पार्टी की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अपना दल एस अब केवल कुछ सीटों तक सीमित रहने वाली पार्टी नहीं है। जनसभा में उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। एनडीए में पार्टी की बढ़ती ताकत और जनसमर्थन के अनुरूप हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

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उन्होंने कहा कि अपना दल एस ने हमेशा पिछड़ों, अति पिछड़ों और वंचित वर्गों के हक की आवाज उठाई है। इन वर्गों को सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी दिलाना पार्टी की प्राथमिकता रही है। समाज के जिन लोगों को लंबे समय तक मुख्यधारा से दूर रखा गया, उन्हें आगे लाने और उनका सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पार्टी की राजनीति किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है।