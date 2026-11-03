उरई: डेढ़ वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में लिया, बोली- मानसिक बीमार है महिला
Orai News: कोटरा थाना क्षेत्र में मां ने अपने डेढ़ वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। सूचनर पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया है, जो मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है।
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उरई जिले में कोटरा थाना क्षेत्र के सीकरी व्यास गांव में मंगलवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक महिला ने अपने डेढ़ वर्षीय बेटे की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। महिला पिछले कई महीनों से मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है और उसका इलाज चल रहा था
पुलिस के अनुसार, सीकरी व्यास निवासी राजेश बरार मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। उसकी शादी करीब नौ वर्ष पहले पारो (27) से हुई थी। दंपती के चार बच्चे हैं। इनमें दो बेटियां रश्मि (6) और मोहिनी (4) तथा दो बेटे ऋषभ (7) और रितिक (डेढ़ वर्ष) हैं। परिवार में राजेश के माता-पिता भी साथ रहते हैं। बताया गया कि छोटा बेटा रितिक अपनी दादी शांति के पास सोता था।
गले पर दबाव डालने के निशान भी मिले
मंगलवार सुबह करीब चार बजे पारो बच्चे को दादी के पास से उठाकर अपने पास ले आई। सुबह करीब पांच बजे राजेश ने देखा कि पारो बच्चे के पास बैठी थी और रितिक अचेत अवस्था में पड़ा था। उस समय महिला के दोनों हाथ बच्चे की गर्दन पर थे। बच्चे के गले पर दबाव डालने के निशान भी मिले। इसके बाद राजेश ने डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
साथ ही, जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस के मुताबिक, महिला पिछले कई महीनों से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी और उसका इलाज कराया जा रहा था। घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के लिए फील्ड यूनिट को बुलाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की। परिजनों की तहरीर मिलने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।