फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   One week's time given for drain construction

Kanpur News: नाला निर्माण को एक सप्ताह का दिया समय

Sat, 31 Oct 2026 02:49 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
One week's time given for drain construction
कानपुर। दीप सिनेमा से सोटे वाले बाबा मंदिर तक सीएम ग्रिड निर्माण में एक सप्ताह में नाले का निर्माण व यूटीलिटी कार्य करने होंगे। ऐसा न होने पर कार्यदायी संस्था के साथ जोन के अवर अभियंता पर भी कार्रवाई होगी। यह बात शुक्रवार को नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने कही।
विज्ञापन

वह सीएम ग्रिड कार्यों का निरीक्षण करने निकले थे। उन्हें गुंजन स्वीट हाउस के सामने की पट्टी पर नाले का निर्माण और करीब 100-150 मीटर तक फुटपाथ का कार्य पूरा नहीं मिला। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। जोन-5 अंतर्गत वार्ड-02 में गोविंदनगर कच्ची बस्ती में करीब 1.50 किमी का नाला बनना है। इसकी निविदा हो गई लेकिन ठेकेदार संकरी गलियों, जगह कम होने व अतिक्रमण के कारण कार्य नहीं कर रहा है। रेलवे की ओर से पुल की बाउंड्रीवाॅल से नाले को टेप कर दिया गया है जिससे अब केवल इस बस्ती का पानी इसमें डिस्चार्ज होता है। नाला पूरी तरह भरा मिला। नगर आयुक्त ने क्षेत्रीय पार्षद कल्पना राकेश निषाद को 10 दिन के लिए 10 मजदूर नाला सफाई के लिए देने के निर्देश दिए। नाला निर्माण के लिए एक बार फिर एलाइनमेंट चेक कर रिवाइज करते हुए : निविदा कराने के निर्देश दिए। जोनल स्वच्छता अधिकारी को गोविंदनगर कच्ची बस्ती में नियमित सफाई व दवा छिड़काव कराने को कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed