Kanpur News: गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ की एकतरफा जीत
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 02:28 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 02:28 AM IST
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कानपुर। सीएसजेएमयू में चल रही सेंट्रल जोन अंतर विश्वविद्यालयीय पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता में सोमवार को तीसरे दिन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय को 8-0 से करारी शिकस्त दी। वहीं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय को 7-0 से और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने लखनऊ विश्वविद्यालय को 5-3 से हराया।
तीसरे दिन कुल 11 मुकाबले होने थे लेकिन नौ ही खेले गए। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय ने एमआईटीएस ग्वालियर को 4-0 से, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा को 3-0 से हराया। शुआट्स प्रयागराज ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ को 2-0 से शिकस्त दी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के मैदान पर नहीं पहुंचने पर मेडी-कैप्स विश्वविद्यालय को वॉकओवर मिला।
वहीं, आईआईटी कानपुर मैदान पर गलगोटिया विश्वविद्यालय ने एलएनसीटी विश्वविद्यालय भोपाल को 7-0 से हराया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय को 4-1 से मात दी। वहीं, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय ने क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय को 3-0 से पराजित किया।
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तीसरे दिन कुल 11 मुकाबले होने थे लेकिन नौ ही खेले गए। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय ने एमआईटीएस ग्वालियर को 4-0 से, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा को 3-0 से हराया। शुआट्स प्रयागराज ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ को 2-0 से शिकस्त दी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के मैदान पर नहीं पहुंचने पर मेडी-कैप्स विश्वविद्यालय को वॉकओवर मिला।
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वहीं, आईआईटी कानपुर मैदान पर गलगोटिया विश्वविद्यालय ने एलएनसीटी विश्वविद्यालय भोपाल को 7-0 से हराया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय को 4-1 से मात दी। वहीं, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय ने क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय को 3-0 से पराजित किया।
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