Kanpur News: रेलवे सिग्नल के तार चोरी करने का एक आरोपी गिरफ्तार

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रेलवे कर्मी सतेंद्र सिंह निवासी 49 मोहल्ला हरवंश बिहार थाना मिसरोड जिला भोपाल मध्यप्रदेश ने 17 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि गोगूमऊ रेलवे के गेट नंबर 227 के पास से करीब 2000 मीटर सिग्नल केबल चोरी हो गए है। इस पर पुलिस ने चोरी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। थानाध्यक्ष सनत कुमार ने बताया कि चोरी के मामले में पुलिस सुरागरसी कर रही थी। इस बीच जानकारी मिली कि बृहस्पतिवार रात को रायपुर-गजनेर मार्ग से सरवनखेड़ा तिराहे के पास से एक युवक पिकअप के साथ चोरी के तार लिए खड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोहित कश्यप निवासी नौरैया खेड़ा, कानपुर नगर को पिकअप समेत पकड़ लिया।पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 15-16 सितंबर की रात उसने अपने साथियों के साथ गोगूमऊ क्रॉसिंग के पास से रेलवे की केबल चोरी की थी। चोरी की केबल का कुछ हिस्सा सुनसान स्थान पर छिपा दिया गया था। इसके बाद बृहस्पतिवार की रात वह साथियों के साथ केबल बेचने के लिए कानपुर जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को देखकर उसके साथी पिकअप छोड़कर भाग गए। हाथ में चोट होने के कारण ववह भाग नहीं सका। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 1450 मीटर केबल बरामद की। थानाध्यक्ष ने बताया कि मोहित ने पूछताछ में साथी पुष्पेंद्र उर्फ छोटू, राजकुमार, सिकंदर, दिनेश और दिनेश के साथ चोरी करने की जानकारी दी है। पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है।