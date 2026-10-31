Kanpur News: लूट के मुकदमे में जवाब के लिए पांच पुलिसकर्मियों को नोटिस

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हामिद का आरोप है कि वर्ष 2024 में रेलबाजार थाना प्रभारी रहे विजय दर्शन शर्मा व सुजातगंज चौकी इंचार्ज एसआई गौरव शर्मा ने रंजिशन रंगदारी का झूठा मुकदमा लिखकर उनका उत्पीड़न किया। 2025 में विजय दर्शन, गौरव शर्मा ने सुजातगंज चौकी इंचार्ज गोपीकृष्ण व एसआई गिरीशचंद्र यादव के साथ मिलकर उनके घर में घुसकर लूटपाट की। एनकाउंटर में मारने की धमकी दी। तत्कालीन बाबूपुरवा इंस्पेक्टर अरुण कुमार द्विवेदी ने भी थाने बुलाकर धमकाया।गवाही देने नहीं पहुंचा ड्राइवर, सुनवाई अब दो कोकानपुर। होटल कारोबारी से ढाई करोड़ रुपये रंगदारी वसूलने से संबंधित मुकदमे में शुक्रवार को भी गवाही देने ड्राइवर कोर्ट नहीं पहुंचा। जिला जज ने गवाही के लिए दो नवंबर की तारीख तय की है।होटल कारोबारी सुरेश पाल ने सात अगस्त 2025 को किदवईनगर थाने में अधिवक्ता अखिलेश दुबे व उसके साथी लवी मिश्रा के खिलाफ ढाई करोड़ रुपये रंगदारी वसूलने का आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें सुरेश पाल, उनके बेटे, मैनेजर सभी अपने बयान से पलट चुके हैं। पांचवें गवाह के रूप में अभियोजन ने सुरेश के ड्राइवर रहे कंचन कुशवाहा को कोर्ट में पेश किया था। गवाही के दौरान उसने अभियोजन की कहानी का समर्थन किया लेकिन इसी बीच अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाने के कारण गवाही पूरी नहीं हो सकी थी।